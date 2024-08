Due notti fa, intorno alle ore 3:30, un cittadino contattava la linea 113 per segnalare la presenza di un soggetto intento ad armeggiare su uno scooter posteggiato in via Cracovia. La volante inviata sul posto, individuava e fermava immediatamente il soggetto indicato, italiano di diciassette anni, che veniva trovato in possesso di alcuni cacciavite provenienti dal bauletto dello scooter, che risultava danneggiato.

A terra gli operatori di Polizia individuavano, inoltre, altri cacciavite e un casco, anch’essi provenienti dal bauletto dello scooter. Il soggetto fermato, già gravato da pregiudizi di polizia, veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato e accompagnato presso il CPA di via del Pratello.