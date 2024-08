Nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 agosto, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in un esercizio commerciale di via Emilia San Pietro a seguito della segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, da parte del titolare che riferiva circa la presenza di un soggetto in escandescenza che stava danneggiando un macchinario all’interno del locale.

Giunti sul posto, gli operatori notavano subito la presenza ancora sul posto di un soggetto, un 46enne di origine marocchina con alcuni precedenti per reati contro la persona, visibilmente alterato e aggressivo.

Dalla ricostruzione dei fatti è stato possibile evincere che il 46enne, dopo aver perso una cospicua somma di denaro, avrebbe colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro lo schermo di una slot machine presente all’interno dell’esercizio commerciale danneggiandola completamente.

Sulla base di quanto detto, dunque, l’uomo veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine delle formalità di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di danneggiamento aggravato.