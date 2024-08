Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 21:30 in via Marconi a Bibbiano. Coinvolti un’autovettura ed una bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Secondo i primi rilievi, un’autovettura Fiat Punto condotta da un 21enne di Bibbiano, mentre percorreva via Marconi, per cause al vaglio dei carabinieri di Quattro Castella, urtava una bicicletta condotta da un 50enne di Bibbiano che percorreva la via Marconi nella medesima direzione di marcia. Il ciclista è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso di Reggio Emilia in codice 3, e poi ricoverato in prognosi riservata.