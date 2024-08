6679 persone, di cui 2139 cittadini stranieri e 1912 veicoli controllati, 339 contravvenzioni al Codice della Strada elevate, anche con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, 13 arresti per vari reati, tra cui rapina, furto e resistenza a P.U. e 90 le persone denunciate a vario titolo.

4 gli avvisi orali e 5 ammonimenti del Questore per violenza domestica e atti persecutori adottati dalla locale Divisione Anticrimine, mentre l’Ufficio Immigrazione, vagliate le singole posizioni, ha istruito le pratiche per 3 provvedimenti prefettizi di espulsione dal Territorio Nazionale, di cui 2 con accompagnamento immediato alla frontiera.

È il bilancio delle attività della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia da fine luglio ad oggi.

In tale periodo sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio in orario serale e notturno, con particolare attenzione alle giornate a ridosso del Ferragosto, in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Potenziate le presenze anche con pattugliamenti appiedati, nelle aree del centro cittadino, ove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali al fine di prevenire i reati contro il patrimonio e nei luoghi della “movida” ove maggiore è l’affluenza dei turisti e delle persone per svago e divertimento.

Particolare attenzione riservata anche ai parchi cittadini con mirati servizi svolti anche in collaborazione con la Polizia Locale.

Proprio presso il Parco Ducale, nei giorni scorsi, sono stati fermati per un controllo dalla Squadra Volante due cittadini stranieri, poi denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed inosservanza sulle norme degli stranieri.

Nel fine settimana altri quattro giovani sono stati deferiti all’A.G. il 10 agosto scorso per il reato di rissa originata da un diverbio scaturito per ragioni di viabilità alle ore 4.30 del mattino, al termine di una serata trascorsa in un locale di intrattenimento. Grazie all’intervento della Squadra Volante la situazione era poi tornata alla normalità.

Eseguito dalla Squadra Mobile, l’8 agosto scorso, un mandato d’arresto europeo emesso a marzo 2023 dall’autorità giudiziaria belga nei confronti di un cittadino algerino di 29 anni per i reati di furto aggravato e ad associazione a delinquere, rintracciato nel capoluogo e tradotto in carcere.

Eseguite, sempre dalla Squadra Mobile, anche due misure cautelari, una in carcere, quale aggravamento di un precedente provvedimento, nei confronti di un uomo di 39 anni per i reati di maltrattamenti e lesioni personali ai danni dell’ex convivente, l’altra, del divieto di avvicinamento, con applicazione di braccialetto elettronico, nei confronti di un cittadino straniero di 49 anni, gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, minacce, lesioni personali, in danno dell’ex compagna.

È infine di ieri sera, la denuncia, ad opera della Squadra Mobile e della Polizia Locale, di un cittadino tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista della Polizia, era scappato in sella ad una bicicletta sulla pista ciclabile che collega via Moreali a via Emilia Est. Prima di essere fermato, aveva tentato di occultare all’interno di un cestino della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 8,13 grammi. Nella sua disponibilità rinvenute anche 6 dosi di cocaina, pronte per la cessione.

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli per il periodo estivo, anche Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia per la Sicurezza Cibernetica hanno incrementato i servizi di specifica competenza: sul fronte della sicurezza stradale con un rafforzamento della vigilanza presso le aree di servizio, con controlli sul rispetto dei limiti di velocità e verifiche delle condizioni psicofisiche degli automobilisti; in ambito ferroviario, con la predisposizione di servizi dedicati volti a prevenire furti e raggiri nei luoghi più affollati in stazione e a bordo treno e a verificare il rispetto delle regole al fine di evitare incidenti alle persone; sul web con attenti monitoraggi delle fonti aperte di interesse anche al fine di seguire eventuali dinamiche che possono svilupparsi on line ed avere riflessi sulla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.