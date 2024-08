Da anni la Pro Loco è impegnate nella ricerca, conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale delle nostre montagne.

Per le strade di Grizzana potrete trovare gli storici zuccherini e mille altri dolci, prodotti con cereali antichi e frutti di stagione

Frutta fresca in fresche macedonie, mousse di ricotta con squisite marmellate.

Nelle strade scorreranno bianchi rossi della nostre rinnovate vigne.

Venite venite!!! A degustare una Pasticceria contadina ricca di antichi sapori.

Troverete prodotti con proprietà alimentari e salutistiche straordinarie per lo stomaco e la mente.

Insegneremo a grandi e piccini antiche tecniche di conservazione e trasformazione, focacce e marmellate uva, fichi passiti e zuccherini.

Si mangerà e ballerà per strada da mattina a sera.

A Grizzana Morandi vi aspettano con scarpe grosse e palato fino.

***

Come ogni anno a Camugnano il Ferragosto è alll’insegna della tradizionale sagra del tartufo nero presso il parco Don Antonio.

Stand gastronomici attendono i visitatori per degustazioni unicamente a base di tartufo nero, sia a pranzo che cena.

Nell’arco della giornata ci saranno iniziative per grandi e piccoli, camminate, giri in mtb, intrattenimenti popolari e la serata proseguirà con i balli.

***

Un aforisma sulla musica dice: LA MUSICA È IN TUTTO BASTA CERCARLA.

A Tole’, nel vecchio borgo, si può cercare dipinta nei vicoli, nelle piazzette, sui muri e i vecchi portoni e anche dipinta a terra, con pentagrammi e note musicali.

Un grande progetto che l’associazione Fontechiara ha inventato con l’artista Adriano Calzolari e completato con i pittori Luciana Fioribelli, Tina Gozzi e Loredano Sammartino. Il risultato è emozionante, allegro e tanto altro che la musica può trasmettere. Si può camminare sulla musica: le opere sono fatte con vernici speciali, durevoli. Ad ogni angolo delle piazzette e dei vicoli spunta una sagoma di un musicista, uno strumento musicale, un gruppo di musicisti, una figura con abito a tastiera, insomma un vero spettacolo musicale.

La manifestazione Artole’, che festeggia la ventisettesima edizione, inaugurerà le opere d’arte domenica 18 agosto alle ore 17 con il taglio del nastro del Sindaco del Comune di Vergato Giuseppe Argentieri, i brani musicali della Banda Bignardi di Monzuno itinerante lungo il paese insieme ai figuranti in costume.

Durante la giornata saranno presenti mostre di pittura, mostre fotografiche e mercatino artistico. Artole’ apre la manifestazione sabato 17 agosto alle 18, con musica live del Duo acustico AveFerro e stand gastronomici che continueranno la domenica 18 presso il palazzo Bice Sapori.

Sabato 17 alle ore 16,30 saliranno sul palcoscenico del teatro parrocchiale per la presentazione dei libri gli scrittori Sabrina Leonelli, Carmine Caputo e Giuseppe Silvestri.

“Anche quest’anno Arttolè sarà ricca di sorprese – racconta il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. La capacità di rinnovarsi e proporre sempre nuovi stimoli legati all’arte da parte dei volontari di Fontechiara è sempre lodevole è incredibile. Quest’anno il collegamento con la musica è sicuramente una nuova visione e un nuovo modo di legare le arti che i vicoli del borgo propongono costantemente ai visitatori in forma permanente per tutto l’anno. Ancora complimenti a tutti i volontari, a Fontechiara e alla sua presidente Tina, per il grande impegno e lavoro che svolgono, ma soprattutto per la grande passione che mettono nell’arricchire e abbellire il borgo di Tolè, come sempre meta da scoprire da tutti i punti di vista, sia artisti che culinari e di tradizioni vere, sane e genuine del nostro Appennino. Un territorio sempre propositivo, ricco e bello”.

***

Martedì 20 agosto si terrà a San Benedetto Val di Sambro la tradizionale fiera annuale, un appuntamento per gli appassionati di mercati. Un’ampia offerta che varia dai prodotti agricoli a quelli gastronomici, dall’abbigliamento agli strumenti agricoli fino agli oggetti di piccolo artigianato, con una particolare predilezione per i prodotti locali, che in questa occasione trovano una vetrina rilevante.

Già da diversi anni, inoltre, è prevista una sezione esclusivamente dedicata all’esposizione delle aziende agricole locali. La presenza degli animali della fattoria, infatti, oltre ad essere un’occasione per i più piccoli per conoscere da vicino animali che ormai molti di loro vedono solo sui libri, vuole essere occasione di rilancio per un settore che rappresenta un fondamentale dell’economia dell’Appennino bolognese.

Riscoprire la tradizionale fiera consentirà di riavvicinarci al concetto di produzione locale, di sostenibilità, di prodotti a km 0 e come tale, rappresenterà un’occasione per condividere un momento di scoperta dei sapori e profumi della terra e dei prodotti della manifattura artigianale, per riflettere più in generale sull’importanza del cibo e delle merci che si acquistano.

“Le fiere sono da sempre importanti per i paesi perché contribuiscono a fare comunità ed agevolare le relazioni, valorizzando e dando vita ai nostri borghi diventando attrazione per famiglie e visitatori – afferma il Sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni -. Anche per questo, la presenza degli animali in questi anni ha valorizzato questa manifestazione, oltre a rappresentare un’occasione per dare spazio alle aziende del territorio e quindi all’economia locale. Chi visiterà la fiera potrà rendersi conto della cura e delle attenzioni con cui questi animali sono allevati nelle nostre aziende, che ringrazio per la disponibilità, con una passione che va ben al di là del mero ritorno economico. Si tratta di un mondo fatto di duro lavoro ma anche di idee ed emozioni, cultura e tradizioni, che vogliamo promuovere attraverso il mercato. Un modo per mettere a contatto produttori e consumatori, per far scoprire che il famoso consumo a chilometro zero è anche soprattutto fatto di relazioni e interazioni umane. In tempi di monopolio degli acquisti online, in cui tutto sembra reperibile nel modo più pratico e conveniente soltanto attraverso un clic, noi riteniamo invece che queste occasioni rappresentino momenti adatti per ridare vita ai vecchi mercati con produzioni certe e locali, importanti per garantire la sostenibilità del prodotto, ma anche un’occasione per restituire una vita vera al nostro territorio con la sua effervescenza, con la sua atmosfera allegra, con i suoi colori e con la sua umanità”.

La fiera avrà inizio dalla mattinata e proseguirà fino a tardo pomeriggio presso la piazza del Mercato e lungo Via Roma, con la possibilità per i visitatori anche di ristorarsi, per pranzo e per cena, grazie alla presenza di stand gastronomici ed un po’ di musica serale.

Per le famiglie, al mattino sarà possibile partecipare a laboratori didattici sulla creazione del formaggio piuttosto che sulla realizzazione delle candele. Nel pomeriggio invece truccabimbi, burattini e spettacoli di magia per i più piccoli.