Sono iniziati a luglio i lavori di messa in sicurezza, consolidamento e ripristino di alcuni padiglioni e gallerie del cimitero di Fiorano Modenese in via Cameazzo.

Sono previsti interventi statici su volte a botte, a vela e a cupola nella parte storica del cimitero, risalente alla prima metà del ‘900, oltre al rifacimento del solaio al di sotto del pavimento del quinto campo del primo padiglione, che è suddiviso in sei campi. Dal 2022 risultano infatti infiltrazioni di acque meteoriche e fessurazioni causate da sisma.

Verranno inoltre effettuati lavori di finitura del pavimento rifatto, delle pareti con intonaco e tinteggio nei colori originari presenti e della copertura con sistemazione dei coppi oggi fuori asse, utilizzando i materiali esistenti in loco.

I lavori sono stati divisi in due stralci e si concluderanno prima dell’autunno.

Per l’intervento complessivo sono stati stanziati oltre 200.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti di questo primo lavoro di cura e manutenzione del cimitero di Fiorano, su cui investiamo importanti risorse. – ha dichiarato il sindaco, Marco Biagini – A breve daremo continuità a quanto detto in Consiglio comunale e installeremo anche delle telecamere per rendere più sicura e monitorata l’area cimiteriale”.