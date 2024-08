Un omaggio di Modena e Maranello alla memoria di Enzo Ferrari in occasione dei 36 anni della sua scomparsa avvenuta il 14 agosto del 1988. La vicesindaca del capoluogo Francesca Maletti e il sindaco della città del Cavallino Luigi Zironi in mattinata hanno deposto una cesta di fiori sulla tomba del Drake a San Cataldo per poi partecipare, in serata, alla tradizionale messa commemorativa celebrata alle 19 nella chiesa della parrocchia di San Biagio a Maranello.

Nel cimitero di San Cataldo, come tutti gli anni, erano presenti appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari.

Nei giorni scorsi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti aveva inviato un telegramma al figlio Piero sottolineando come Ferrari non sia solo un pioniere dell’automobilismo, ma anche “un simbolo di innovazione, passione e determinazione”.