Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Mirandola e Finale Emilia sono intervenuti nel centro abitato di Mirandola su richiesta di alcuni giovani che, alla vista delle auto militari, richiamavano con ampi gesti la loro attenzione.

Nella circostanza uno di questi, improvvisamente si dava a precipitosa fuga a piedi cercando di dileguarsi nella circostante campagna. Inseguito da personale Arma, veniva infine raggiunto e fermato mentre cercava di disfarsi di un involucro contenente 15 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa grammi 13, e la somma contante di euro 350.

Emergeva, dagli immediati accertamenti, che l’uomo, un 38enne di origini marocchine, aveva poco prima approcciato un giovane del luogo e, dopo averlo colpito con calci e pugni, gli sottraeva un borsello con portafogli ed effetti personali.

I militari, dopo aver acquisito la denuncia del ragazzo, nel frattempo soccorsa dal “118” per le lesioni patite nell’aggressione, dichiaravano il marocchino in stato di arresto per la commissione dei reati di rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’indagato, condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, è stato sottoposto a rito direttissimo. Convalidato l’arresto, il Giudice ha disposto nei suoi confronti dell’interessato il divieto di dimora nel comune e nella provincia di Modena.