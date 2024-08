E’ un week-end particolarmente ricco di appuntamenti culturali quello che sta per iniziare a Sasso Marconi. Nelle serate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto, sono infatti in programma tre diversi momenti di spettacolo sotto le stelle, che spaziano dalla musica al teatro comico, passando per la magia più classica: un ampio ventaglio di proposte per soddisfare tutte le esigenze e rendere vario ed interessante il cartellone dell’estate sassese.

Il fine settimana si apre nella frazione di Tignano-Roma dove venerdì 16 agosto , nell’ex scuola elementare di via Olivetta, va in scena “Zona Franca”: uno spettacolo poetico che, unendo comicità e teatro d’attore, affronta con lo sguardo proprio del clown un tema delicato come quello della pazzia. La protagonista, Franca (Federica Mafucci), ci farà ridere invitandoci al tempo stesso a riflettere sul ruolo che hanno l’amore e le persone nella nostra vita.

Sabato 17 ci si sposta nel borgo di Fontana, dove le serate di spettacolo dedicate alla magia proseguono con l’esibizione di un artista affermato a livello internazionale come Matteo Cucchi. Vincitore di numerosi riconoscimenti nei principali Festival di Magia, Matteo Cucchi darà vita a un vero e proprio “one man show” in cui si mescolano micro magia, mentalismo e commedia magica.

Domenica 18, infine, la rassegna “Le cose della vita”, che propone una serie di concerti nei cimiteri cittadini, fa tappa al cimitero di San Lorenzo, per un omaggio in musica e parole a Pier Paolo Pasolini. La “Piccola Orchestra Pasolini” celebrerà un artista unico e rivoluzionario con un concerto/spettacolo ispirato alle opere più significative di Pasolini: le poesie, gli scritti, il docufilm “Comizi d’amore”, le colonne sonore dei suoi film e le canzoni dedicate a Laura Betti e Gabriella Ferri.

Inizio spettacoli: ore 21.15 – Ingresso gratuito

Organizzazione: Assessorato alla Cultura del Comune e associazione Ca’ Rossa

Info: 051 6758409 (infoSASSO) – www.comune.sassomarconi.bologna.it