Nell’incontro organizzato questa martedì 13 agosto alla presenza di tutti i Comuni modenesi, il Presidente della Provincia di Modena ha esposto i dispositivi emanati dalla Regione Emilia Romagna, resisi necessari in considerazione dell’aumento del numero dei contagi da “West Nile”. Una situazione costantemente monitorata passata dal “livello 2” a “livello 3” di attenzione.

Nel corso della riunione sono state condivise le linee guida raccomandate dalla Regione Emilia-Romagna, tra cui l’attuazione rigorosa degli interventi di lotta antilarvale attivando turni di distribuzione di prodotti larvicidi con cadenza quindicinale sia nel contrasto alla zanzara tigre che rispetto a quella “comune”. Obbligatorio inoltre, per tutti gli organizzatori di manfestazioni/eventi “outdoor” con previsione di numerosa affluenza, mettere in campo tutti gli interventi straordinari attraverso l’utilizzo prodotti adulticidi prestando particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili o trattando con solerzia quelli non eliminabili.

Mirandola ha garantito massima collaborazione nell’applicazione del programma di prevenzione, attivandosi con gli uffici competenti. Interventi emergenziali già disposti dall’Amministrazione che, grazie alla collaborazione con ASP, si è immediatamente attivata per “bonificare” le aree esterne delle strutture di accoglienza per anziani. Dal canto suo, infine, garantito il pieno supporto comunicativo al fine di sensibilizzare la cittadinanza circa le azioni preventive utili a contrastare la diffusione dei contagi da “West Nile”.