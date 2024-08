Dalla centrale operativa della Polizia di Stato a quella dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e del 118; una visita per ringraziare e augurare buon lavoro nella giornata che più di tutte coincide con il riposo e la vacanza. L’hanno compiuta nella mattinata del 15 agosto il sindaco Massimo Mezzetti con la vicaria del prefetto Patrizia Vicari, il questore Donatella Dosi, il comandante provinciale dei Carabinieri col. Antonio Caterino, il comandante provinciale della Guardia di Finanza col. Gianluca Capecci, la vice comandante della Polizia Locale Annalisa Giunti, la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli e rappresentanti del 118.

Sindaco e vertici delle Forze dell’ordine hanno conversato con il personale in servizio che, anche a Ferragosto, garantisce la sicurezza e il presidio su Modena. Un modo per dimostrare vicinanza a tutti coloro che sono al lavoro nei settori nevralgici per la città: sanità, mezzi pubblici, pulizia, senza dimenticare il lavoro degli agenti della Polizia stradale e Ferroviaria, la Protezione Civile e i volontari del ricco tessuto cittadino del terzo settore che in questi giorni sono impegnati per chi ha bisogno.

“Possiamo contare su professionisti preparati e su un prezioso lavoro di rete tra le Forze dell’Ordine – spiega il sindaco Massimo Mezzetti – il giorno di Ferragosto simboleggia il diritto al riposo ma, proprio per questo, è importante che ci sia chi in questa giornata lavora per tutta la comunità. E allora il nostro grazie è ancora più sentito e partecipe”.