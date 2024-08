“Durante il servizio di controllo dei parchi cittadini di Vignola, nello specifico presso il parco della biblioteca di Villa Trenti, i componenti di una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli, mentre identificavano dei frequentatori notavano, circolare all’interno del parco, un ragazzo a bordo di un monopattino il quale alla vista degli Agenti cercava di allontanarsi.

Il giovane veniva immediatamente raggiunto e, nonostante gli inviti a fermarsi per procedere al controllo della persona e dei documenti, lo stesso accelerava e si dava alla fuga.

La pattuglia operante richiamava l’attenzione dei colleghi presenti nelle vicinanze, facendo nascere un inseguimento che durava circa una decina di minuti, dove il soggetto, sempre a bordo del mezzo, cercava di eludere le pattuglie inseguitrici circolando nelle vie adiacenti, creando pericolo per le persone nonché alle autovetture sulla strada: circolava contromano, non dava precedenze e procedeva zigzagando.

Una volta raggiunto e costretto a fermarsi dagli agenti, il ragazzo si scagliava verso di loro con il monopattino ma veniva definitivamente fermato, immobilizzato e condotto al comando del corpo di polizia locale Terre di Castelli di Vignola. Durante l’effettuazione della perquisizione personale veniva rinvenuta sostanza stupefacente tipo hashish, di uso personale.

Per questo motivo, N.H. di 30 anni, residente a Vignola, veniva segnalato alla Prefettura quale assuntore si sostanza stupefacente. La sostanza veniva sequestrata, e il giovane denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Modena, per resistenza a pubblico ufficiale e per inosservanza alla normativa sugli stranieri non avendo esibito il permesso di soggiorno nonostante ne fosse in possesso. Sanzionato invece per le molteplici violazioni al codice della strada commesse durante il tentativo di fuga a bordo del monopattino che hanno creato pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.