Nella tarda serata del 16 agosto, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, impegnati in un posto di controllo stradale, hanno intimato l’alt ad un giovane che percorreva una via del centro abitato a bordo di un monopattino. L’uomo non arrestava la sua corsa ma, non riuscendo ad eludere l’inseguimento dei militari, scagliava loro addosso il veicolo per poi cercare di dileguarsi a piedi.

La fuga non aveva successo poiché gli operanti lo raggiungevano bloccandolo, e lo sottoponevano a perquisizione personale, rinvenendo all’interno di un marsupio 8 grammi circa di cocaina, 2 grammi di hascisc, 90 euro in contanti e un bilancino elettronico. Estesa la perquisizione al suo domicilio, venivano sequestrati ulteriori 16 grammi di cocaina e cinquemila euro in contanti, considerati provento di attività di spaccio. Il giovane, italiano di 19 anni, veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Giudice del Tribunale di Modena, innanzi a cui è stato condotto l’indagato questa mattina, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dello stesso la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Castelfranco Emilia con permanenza domiciliare dalle ore 20.00 alle 6.00 di tutti i giorni.