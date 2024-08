Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con vari impulsi di precipitazione che in modo irregolare interesseranno tutta la regione nel corso della giornata. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale soprattutto nel pomeriggio.

Temperature minime stazionarie con valori compresi tra 22 e 24 gradi. Massime in calo con valori compresi tra 24 e 30 gradi. Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali con temporanei rinforzi associati ai fenomeni in atto. Mare poco mosso.

(Arpae)