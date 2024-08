Un giovane 21enne di origine marocchina, ha perso la vita questa notte poco dopo le 3:30 in un incidente stradale avvenuto a San Lazzaro di Savena, alla rotonda che collega via Jussi a via Virginia Woolf. Il ragazzo ha perso il controllo dell’auto che conduceva e questa si è ribaltata. Lo schianto non gli ha lasciato scampo: quando i sanitari sono arrivati sul posto, assieme ai Vigili del fuoco e ai carabinieri, il ragazzo era già morto. Sotto shock ma miracolosamente illesa una 24enne italiana che si trovava sul sedile passeggero.