Tentativo di furto nella notte presso una pizzeria di via Einstein a Montecchio Emilia. Il titolare del locale ha sorpreso un individuo che stava rubando all’interno del ristorante. Si era già appropriato del registratore di cassa e di alcune bottiglie di bevande che poi, essendo stato sorpreso ha abbandonato dandosi alla fuga, lasciando sul posto anche un’autovettura. I carabinieri di Montecchio e della radiomobile di Reggio Emilia intervenuti sul luogo, hanno scoperto che il veicolo, una Lancia Musa, era stato rubato il giorno precedente a Correggio.

Sono state quindi avviate subito le ricerche nei campi adiacenti la pizzeria, purtroppo senza esito positivo. Il veicolo rubato è stato recuperato e ora verrà sottoposto ai dovuti accertamenti. Dalle immagini delle telecamere interne della pizzeria, si vede chiaramente un individuo che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, ha tentato di rubare il registratore di cassa, una bottiglia di coca-cola e una di grappa che come detto ha abbandonato dopo aver sentito l’arrivo dei proprietari. Si fatti i carabinieri hanno avviato le indagini in rodine al reato di tentato furto aggravato e ricettazione dell’auto rubata. I danni sono in corso di quantificazione.