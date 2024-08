BOLOGNA (ITALPRESS) – Esordio amaro per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano che non va oltre l’1-1 contro l’Udinese di Kosta Runjaic, al termine di una gara ben giocata dai rossoblu seppur con qualche occasione non sfruttata al meglio. Le reti, entrambe nel secondo tempo, di Orsolini su calcio di rigore e di Giannetti sugli sviluppi di un corner.

Il primo guizzo è del Bologna, con il pallone recuperato alto da Fabbian e servito dentro l’area per Orsolini, rapido nella conclusione mancina sulla quale è reattivo Okoye. Capitano del Bologna che si renderà ancora protagonista al 31′, con la ripartenza alimentata proprio dal suo tacco volante a liberare Ndoye che però a tu per tu con Okoye spedisce largo il pallone. Queste le due migliori occasioni del primo tempo, che si chiude senza acuti particolari di un’Udinese comunque ordinata nella disposizione in campo, nonostante qualche ripartenza di troppo concessa e alcune imprecisioni in fase di rifinitura. In avvio di ripresa è ancora Bologna, con Orsolini che al 48′ troverebbe la rete dell’1-0 tuttavia annullata per un tocco di mano di Freuler.

Con il passare dei minuti l’assedio del Bologna si fa sempre più intenso e il protagonista principale è sempre Orsolini: prima con una conclusione molto pericolosa dall’interno dell’area parata con i piedi da Okoye, poi con il calcio di rigore – assegnato agli emiliani al 57′ per il fallo di Payero su Erlic – segnato dallo stesso Orsolini spiazzando il portiere dei friulani. La squadra di Italiano trova così il vantaggio, ma la reazione dell’Udinese arriva dopo appena dieci minuti, con Skorupski che atterra Payero in area concedendo rigore ai bianconeri. Dal dischetto si presenta Thauvin che si fa però ipnotizzare dal portiere polacco, bravo a spedire il pallone in calcio d’angolo, sul quale però la squadra di Runjaic trova poi il gol, grazie al colpo di testa vincente di Giannetti. Parità ristabilita e ritmi che si abbassano progressivamente, complice anche la legittima stanchezza delle due squadre, che chiudono dunque con un punto a testa la loro prima apparizione nel campionato 2024-2025.

