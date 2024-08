Lunedì 26 agosto, alle opre 20.45, si terranno alcune letture animate all’Osservatorio astronomico di Castelnovo di Sotto (Via Prati Landi 1) per bambini e bambine dai 3 anni in su a cura della biblioteca comunale e dell’associazione “Le Rane”. L’iniziativa si intitola “Silenzio… adesso parla il cielo”.

A seguire si potranno osservare le stelle grazie all’associazione Reggiana di Astronomia.