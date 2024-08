In tempi di difficoltà nel reperire professionisti sanitari anche nel campo della medicina di base e pediatria, soprattutto nelle frazioni di montagna, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro si registra una piacevole controtendenza: non solo da oggi, 19 agosto, ha preso servizio il Dottor Romolo Cimini, già presente da anni sul territorio grazie ad un incarico provvisorio che ora viene definitivamente superato da un’assegnazione definitiva, ma sia lui che la collega Dottoressa Rossella Mingozzi riapriranno due importanti ambulatori decentrati: quelli di Ripoli e Madonna dei Fornelli.

La Dottoressa Mingozzi sarà a Ripoli il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, mentre il Dottor Cimini, già presente a Pian del Voglio, sarà sempre a Ripoli il lunedì dalle 10.30 alle 11.30 ed a Madonna dei Fornelli il lunedì dalle 15.00 alle 16.00 ed il mercoledì dalle 10.30 alle 11.30.

Per agevolare tali attività, l’amministrazione comunale di San Benedetto ha messo a disposizione dei professionisti i locali di proprietà adibiti ad ambulatori concedendone l’uso gratuito.

“La scelta di concedere in uso gratuito gli ambulatori – spiega il Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni – è motivata proprio in ragione del riconoscimento dell’importanza del ruolo del medico di base all’interno della nostra comunità, nonché della rilevanza degli ambulatori decentrati per tutta la popolazione ed in particolar modo per quella anziana, che spesso ha difficoltà a muoversi in modo autonomo. Con questa disponibilità abbiamo creato i presupposti affinché i professionisti potessero decidere di riaprire tali sedi, sperando di trovare nei professionisti la disponibilità che si è effettivamente concretizzata da parte della Dottoressa Mingozzi e del Dottor Cimini, che ringrazio anche a nome della collettività. Disponibilità che si aggiunge a quelle degli altri Medici di medicina generale presenti sul territorio e che operano, oltre che presso l’ambulatorio principale, anche in altre sedi distaccate proprio con l’obiettivo di dare maggiore copertura possibile: il Dottor Albini infatti riceve sia a San Benedetto che a Pian del Voglio, così come la Dottoressa Fontana. Questa disponibilità è ancora più rilevante in territori particolari come quello di San Benedetto, molto esteso e soprattutto caratterizzato dalla presenza di ben 12 frazioni: anche per questo, la portata di tali disponibilità assume una rilevanza ancora maggiore, di cui siamo davvero tutti molto contenti e soddisfatti”.