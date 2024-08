I Carabinieri della Stazione di Bologna Navile hanno arrestato un 49enne italiano, operaio, noto alle Forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo quando i militari, impegnati in un’attività investigativa, finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, hanno rinvenuto presso l’abitazione del 49enne, più di 300g di hashish, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Al termine di tali operazioni, il 49enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuti, sono stati sequestrati dai Carabinieri.