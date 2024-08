Due fungaioli, entrambi residenti a Sassuolo, questa mattina si sono portati in zona S. Anna Pelago nel comune di Pievepelago e, giunti nell’aerea boschiva in zona Saltello, si sono separati con l’intenzione di ritrovarsi in tarda mattinata. Erano da poco passate le 12:00 quando uno dei due, arrivato alla macchina, non ha visto ritornare l’amico sessantottenne. Dopo alcuni minuti di attesa, preoccupato, ha deciso di chiedere aiuto al 112.

La telefonata, arrivata alla Centrale Operativa di Pavullo, ha immediatamente attivato i soccorsi. Sul posto sono state inviate le squadre in pronta partenza del Soccorso Alpino Stazione Monte Cimone e due squadre del Soccorso Alpino della Guardia Finanza di stanza all’Abetone.

Durante la marcia di avvicinamento, il capo squadra della Stazione Monte Cimone, ottimo conoscitore del territorio, è riuscito a contattare telefonicamente l’uomo dispero. Dalla descrizione fornita gli operatori sono riusciti ad individuare meglio l’area di ricerca.

Poco dopo le 14:30 il fungaiolo sassolese è stato individuato in buone condizioni, senza problemi sanitari. E’ stato caricato sul mezzo fuori strada del Soccorso Alpino e Speleologico e riportato a Saltello, dove ad attenderlo c’era l’amico.