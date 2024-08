Tre giorni di divertimento, gastronomia, tradizioni antiche e sempre attuali, musica e ritrovi per salutare insieme l’estate. Immancabile come ogni anno, la fine di agosto 2024 porterà a Carpineti la nuova edizione del principale appuntamento estivo del paese appenninico, la millenaria Fiera di San Vitale, in programma da venerdì 23 a domenica 25 agosto nelle piazze centrali carpinetane.

La Fiera di San Vitale, nata come ritrovo di allevatori e agricoltori, è diventata nei secoli un momento importante per tutta la montagna, in scena nell’ultima settimana di agosto con un programma ricco di iniziative curato dal Comune con le tante associazioni e aziende che animano il territorio.

E così sarà per la Fiera di San Vitale 2024, la prima predisposta dalla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ruggi eletto a giugno. Particolare attenzione sarà data alla gastronomia e a una grande eccellenza, lo scarpazzone col riso, la versione montanara col riso dell’erbazzone. Domenica vi sarà un concorso per le cuoche, e nei giorni della fiera sarà possibile mangiare lo scarpazzone nei locali, nei forni, e negli stand in piazza.

Si parte venerdì 23 con un’anticipazione musicale a tema anni ’50. Alle 19 inizieranno le animazioni, i giochi per i bimbi e il lavoro delle parrucchiere che prepareranno acconciature anni ’50 in vista dei balli con il concerto dei Boogie Airlines e del dj set con Paolo e Ernesto dei Seven Monkeys. Si potrà inoltre mangiare con diverse postazioni di street food affidate alle associazioni e ai locali di Carpineti. Ci saranno i piatti tipici preparati da Carpineti da Vivere, dai volontari della Croce Rossa, dall’azienda agricola Valcarezza, dall’osteria da Dovi e dalla macelleria Ugoletti, uniti ai cocktail e alle bevande dei bar Sottospirito e Vagabondo. Si potrà scegliere tra scarpazzone col riso, tortelli, piadine, bruschette con salse, hamburger e arrosticini di pecora. I banchetti saranno presenti per tutti e tre i giorni.

Sempre venerdì sera si svolgerà poi una cena per i nati nel 1964 carpinetani, in occasione del 60° compleanno.

Sabato 24 agosto, la prima anticipazione sarà alle 9 con lo yoga al parco Matilde, il parco pubblico di Carpineti che dal pomeriggio ospiterà poi le attività del Parco Incantato: proiezioni della protezione civile, unite a giri con pony e asinelli, i truccabimbi e lo spettacoli di burattini Masha e l’Orso

A palazzo di Cortina in piazza Matilde saranno aperte diverse mostre, lo stesso vale per la struttura del Parco Matilde: anche lì ci saranno esposizioni di opere e oggetti, fruibili dalle 17.

Alle 18 è previsto il taglio del nastro ufficiale con il sindaco e le autorità presenti e dalla riapertura delle postazioni di street food e all’arrivo delle bancarelle dell’artigianato curate dal consorzio Com.Re. A sera, si alterneranno il cinema all’aperto per bambini e uno dei momenti più attesi, lo spettacolo di show cooking con Daniele Persegani da “È sempre mezzogiorno”, il programma di Antonella Clerici su Rai Uno. Persegani è un cuoco diventato molto popolare grazie alla partecipazione costante alla seguitissima trasmissione mattutina della Clerici dedicata al cibo, una vetrina in cui mostra spirito e competenza. A Carpineti, dalle 20 in piazza Repubblica, si esibirà nel suo spettacolo di cucina in diretta, in dialogo col pubblico, sino a preparare qualche piatto ispirato alla tradizione reggiana. A chiudere, il concerto della F.B. Band e il dj set di Fabio Ceriani.

Domenica 25 agosto, il gran finale con il programma più denso, che vedrà sin dal mattino decine di bancarelle del mercato ambulante, nuove attività nel parco incantato di Matilde con la protezione civile, lo joga del mattino, le bike e la camminata per i borghi del territorio, il tiro con l’arco, i pony, obedience show con i cani, in piazza il ritorno dello street food e la gara dello scarpazzone con le riso. Tante cuoche, carpinetane e non solo, dovranno presentare i loro scarpazzoni tra le 9.30 alle 12 nella postazione a fianco del palco di piazza della Repubblica. Per rispettare la tradizione, i piatti dovranno avere al proprio interno il riso cotto nel latte e la pasta solo ai bordi superiori. I prodotti dovranno essere presentanti in contenitori tondi usa e getta da 22 centimetri di diametro.

La giuria si ritroverà nel pomeriggio e alle 19 in piazza della Repubblica verranno annunciati i vincitori, che riceveranno buoni acquisti per esercizi locali.

Ancora domenica, alle 18 in piazza Matilde di Canossa, verrà presentato l’ultimo libro di Luciano Rondanini. A sera si rimarrà nella stessa piazza per il concerto “Music All” con Lorenzo Campani e Silvia Smaniotto.

A chiudere la fiera, un altro grande classico, lo spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio, fissato per le 22.30.

“La Fiera di San Vitale è da sempre un momento molto importante e molto sentito per Carpineti e per tutta la montagna, segna la conclusione del periodo delle feste estive e lo fa con una proposta ricca, che omaggia le nostre tradizioni e le nostre eccellenze. Ci sarà spazio per lo scarpazzone e per il cibo reggiano preparato sul momento da aziende e associazioni, per far conoscere le nostre usanze”, commenta orgogliosa l’amministrazione comunale di Carpineti.

Dal nostro insediamento, abbiamo lavorato a pieno ritmo per realizzare una fiera in grande stile, che rappresenti una bella vetrina per Carpineti e per il tutto il Comune. La nostra proposta è ricca, pensata per attrarre pubblici diversi, con età e gusti diversi, che possano scegliere tra musica, mercati, cultura, cibo e attività all’aria aperta. È il modo che abbiamo scelto per ribadire la nostra accoglienza e le nostre qualità, che chiunque può venire a conoscere in ogni periodo dell’anno. Vi aspettiamo!”.