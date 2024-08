Partecipare è il sale della democrazia. Ed è un impegno concreto per avere cura e migliorare condizioni personali e spazi di vita dei cittadini. Il Comune di Reggio Emilia ha fatto della Partecipazione uno strumento di crescita e co-progettazione civica, e di finalizzazione delle proprie politiche, in stretta connessione con la Regione Emilia-Romagna (Bando Partecipazione e Comunità di Pratiche partecipative regionale). Serve quindi a tutti – istituzioni e cittadini – avere contezza dell’efficacia dei percorsi di partecipazione.

Perciò, la stessa Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso aperto – basato su un questionario – sulla piattaforma di e-democracy PartecipAzioni, per raccogliere le opinioni e le riflessioni di amministratori e amministratrici pubblici, organizzazioni della società civile, cittadini e cittadine, nel merito della legge regionale sulla Partecipazione (L.R. 15 del 2018), con particolare riguardo l’articolo 21 sulla ‘Clausola valutativa’.

L’obiettivo è verificare lo stato di attuazione della legge e gli effetti concreti prodotti, anche attraverso domande più mirate e gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie digitali.

Il percorso pubblico, punta non solo ad ampliare la platea dei partecipanti, ma permetterà anche di dare rendiconto a tutta la cittadinanza: delle metodologie utilizzate, degli esiti della verifica e, infine, delle decisioni assunte nel merito dall’Ente.

Gli esiti del questionario saranno elaborati, in forma anonima, e integreranno la relazione triennale che la giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente sulla materia.

COME POSSONO CONTRIBUIRE I CITTADINI E LE CITTADINE – Le possibilità di dare il proprio contributo sono quindi molteplici:

un questionario rivolto a coloro che, negli ultimi tre anni, hanno preso parte a percorsi partecipativi allo scopo di conoscere l’opinione sulla loro esperienza di partecipazione e il loro concreto coinvolgimento nelle scelte delle Amministrazioni locali;

un questionario rivolto a coloro che hanno partecipato a corsi del Piano triennale formazione della Partecipazione 2022-2024 della Regione Emilia-Romagna.

Per la compilazione dei questionari, rigorosamente anonimi, bastano pochi minuti e non è prevista nessuna registrazione. Le consultazioni, tramite i questionari, proseguiranno fino al 15 settembre 2024 al link https://www.survio.com/survey/d/GIORNATA-DELLA-PARTECIPAZIONE-2024

E’ già stata svolta, inoltre, una indagine demoscopica per conoscere le opinioni in merito alle politiche partecipative dell’Ente regionale, a cura di SWG in collaborazione con Art-ER, e rivolta ad un campione stratificato, statisticamente significativo, di 1.800 cittadini e cittadine residenti nel territorio regionale.

LE PROSSIME TAPPE DEL PERCORSO – Concluse a settembre le consultazioni, i mesi di ottobre e novembre saranno dedicati alla redazione della Relazione alla clausola valutativa, basata sulla analisi qualitativa emersa dai risultati delle consultazioni e sulla analisi quantitativa realizzata tramite la banca dati dell’Osservatorio Partecipazione.

Gli esiti completi delle attività saranno resi pubblici e presentati all’Assemblea legislativa, entro dicembre, in occasione della Sessione annuale della Partecipazione.