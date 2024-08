Proseguono in questi giorni di fine agosto i servizi preventivi e di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena.

Nel pomeriggio del 21 agosto, i militari della Stazione di Modena Viale Tassoni hanno rintracciato e tratto in arresto una 48enne, nei cui confronti era pendente un ordine di arresto disposto dalla Procura della Repubblica di Genova. La donna, associata in carcere, deve scontare una condanna definitiva a un anno e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Analogamente si è proceduto nei confronti di un 24enne del luogo, tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Ravarino, risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Il giovane è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per i reati di rapina, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato ristretto presso la Casa Circondariale di Modena.