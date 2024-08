Sabato pomeriggio 24 agosto si terrà la festa del volontariato, alla sua ventisettesima edizione, indetta dal Comune e dalla Croce verde, che celebrerà anche il suo quarantacinquesimo anniversario. Il ritrovo è per le 16.30 nella piazza su cui si affaccia la sede della pubblica assistenza.

“I volontari – afferma il sindaco Elio Ivo Sassi – sono una linfa vitale per il territorio. In collaborazione con le istituzioni offrono un contributo fondamentale all’esistenza e alla crescita delle comunità locali. Come amministrazione comunale esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro riconoscimento a coloro che, con spirito altruista e dedizione, rendono i nostri paesi luoghi migliori, più accoglienti, più tranquilli e più sicuri”.

Nell’occasione si svolgerà anche il ventiduesimo raduno Anpas (l’associazione che raggruppa quasi mille pubbliche assistenze a livello nazionale) dell’Appennino reggiano. Dopo i saluti del presidente della Croce verde, Renato Montelli, prenderà la parola il primo cittadino, cui faranno seguito gli interventi delle altre autorità presenti. Verrà infine inaugurata la nuova ambulanza, una Fiat Ducato, denominata Villa 24.

“In questa occasione un grazie di cuore – conclude Sassi – lo rivolgiamo ai volontari e ai dipendenti della nostra pubblica assistenza, che rappresenta un fiore all’occhiello del villaminozzese, e non solo. Il ringraziamento va tuttavia condiviso con tutti i volontari delle altre realtà associative, impegnate a livello sociale, culturale, ricreativo, turistico e sportivo nel nostro territorio comunale”.

Al termine della manifestazione, cui aderiscono Regione, Provincia, Azienda Usl, Centrale operativa 118, Protezione civile, Anpas, Villa Minozzo paese cardioprotetto, Coordinamento delle organizzazioni di volontariato per la protezione civile, Fondazione Manodori e Corpo bandistico villaminozzese, sarà offerto un rinfresco “con vin d’onore” nei locali dell’ex asilo Iori e Olmi.