“Molto bene l’intensificazione dei controlli in piazza XX Settembre da parte delle Forze dell’Ordine a cui va il nostro ringraziamento. Era quello che il sindaco Lepore ha proposto al Comitato Ordine Pubblico e che abbiamo condiviso di fare.

La lotta allo spaccio è la nostra priorità e su questo l’attenzione delle istituzioni deve essere massima.

Come Comune di Bologna facciamo e continueremo a fare la nostra parte, sia collaborando con la nostra Polizia Locale a cui siamo grati per quello che fa ogni giorno, sia mettendo in campo progetti di prevenzione come abbiamo già fatto in altre zone della città.

In questi giorni stanno proseguendo anche i controlli congiunti della Polizia Locale con le Forze dell’Ordine in Bolognina: grazie alle segnalazioni dei cittadini abbiamo controllato cantine, garage e cortili condominiali, sequestrando diverse decine di dosi di cocaina con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e prevenire i reati. Continueremo così, non abbasseremo la guardia perché tutti i cittadini hanno il diritto ad uscire di casa e di sentirsi sicuri nella vita di ogni giorno”.