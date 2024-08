“Certamente una pessima notizia quella con cui si sono svegliati i reggiani questa mattina – dichiara il presidente di Geen ODV di Reggio Emilia Massimo Becchi – con una colonna di fumo nero che si vedeva a decine di chilometri di distanza. L’impianto i.Blu di Iren seleziona soprattutto la plastica conferita attraverso la raccolta differenziata, attività estremamente importante per valorizzare un rifiuti in continuo aumento e che causa molti problemi ambientali, sia per la dispersione sul territorio che nelle acque. Non a caso la maggior parte dei rifiuti che si rinvengono abbandonati (sia lungo le arterie viarie che in discariche abusive) hanno al loro interno una grossa componente plastica”.

“Quanto accaduto – continua Becchi – oltre a non migliorare certo la qualità dell’aria, deve anche servire per fare riflettere sulla collocazione dell’impianto, che seppur all’interno di un’area industriale è comunque troppo a ridosso dell’abitato di Cadelbosco da cui sono scaturite negli anni molte critiche per gli odori, il traffico e la presenza di avifauna e topi che seppur tenuti sempre sotto controllo, non sono mai mancati. Questo tipo di impianti necessita infatti di una collocazione in zone meno densamente abitate”.

Green Odv (Gruppo Reggiano Ecologista e Naturalista Giacche Verdi) è un’associazione ambientalista che opera su tutta la provincia di Reggio, nata ad inizio 2024 per volontà di cittadini che da anni sono impegnati in attività a protezione e difesa del territorio. Al suo interno operano le Guardie Ecologiche Volontarie, Guardie Zoofile e Venatorie, volontari di protezione civile e appassionati che seguono tematiche specifiche di tipo educativo e naturalistico.