Partiranno lunedì i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione e l’implementazione dei punti luce sul territorio comunale di Formigine.

Gli interventi perseguono un duplice obiettivo: da un lato, garantire la sicurezza stradale e urbana, che dipende in maniera imprescindibile dall’efficienza della pubblica illuminazione; dall’altro, riqualificare gli impianti per ottenere un significativo risparmio energetico. Tale riqualificazione permetterà di ridurre i costi di produzione dell’energia, rendendola più accessibile, e di abbattere il consumo di elettricità grazie a una maggiore efficienza energetica.

Le opere oggetto dei lavori comprendono principalmente il ripristino di 15 infrastrutture danneggiate a seguito di sinistri stradali occorsi negli ultimi tempi; oltre a risolvere guasti e a potenziare l’illuminazione già presente. Tra le aree oggetto degli interventi ci saranno la frazione di Colombaro, con particolare attenzione al tratto di via Sant’Antonio.

Le nuove installazioni, progettate in conformità con quelle già esistenti, saranno dimensionate per garantire una corretta visibilità dei tracciati stradali e dei percorsi ciclopedonali e pedonali. Il costo totale dei lavori, che avranno una durata di circa 90 giorni, è di 65.454 euro.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “Questo intervento rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di miglioramento continuo della città. Lavoriamo su due fronti che riteniamo essenziali: da un lato, il risparmio energetico, che è ormai una priorità non solo per ridurre i costi ma anche per contribuire alla sostenibilità ambientale; dall’altro, la sicurezza, perché mantenere le strade ben illuminate è fondamentale per prevenire atti criminosi e vandalici, migliorando la qualità della vita di tutti i cittadini. I punti luce resi più efficienti e le nuove installazioni rappresentano un investimento per un futuro più sicuro e sostenibile”.