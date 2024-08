Sport e giovani saranno i protagonisti degli eventi che concluderanno il mese di agosto a Formigine.

Il primo appuntamento è domani domenica 25 agosto, con la 53esima Coppa Città di Formigine, il tradizionale evento dedicato al ciclismo giovanile femminile. Organizzata dall’US Formiginese in collaborazione con il Comune, la gara prenderà il via alle 14 da Piazza Calcagnini. Negli anni, la competizione ha visto trionfare campionesse come Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini, vincitrice olimpica a Parigi 2024. In gara scenderanno le ragazze delle categorie esordienti (13-14 anni) e allieve (15-16 anni). Novità di quest’anno è l’introduzione di una gara maschile per la categoria esordienti, resa possibile grazie a un accordo tra la FCI modenese e la Fondazione di Modena.

Da giovedì 29 a sabato 31 agosto il parco della Resistenza ospiterà il Moninga Vitamina Festival, evento gratuito di musica elettronica a cura di Moninga Onlus. Dal 2015, l’associazione organizza eventi musicali e culturali con l’obiettivo di raccogliere fondi per il finanziamento di progetti umanitari in Africa.

Infine, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre il Parco di via Erri Billò a Casinalbo sarà teatro di un torneo di basket in memoria di Giacomo Olivieri, giovane formiginese di 24 anni tragicamente scomparso all’inizio di giugno. Il torneo, organizzato da San Francesco Smile ASD, ricorderà Giacomo attraverso il basket, la sua più grande passione insieme ai motori. Sabato 31 alle ore 15.30 è in programma un momento ufficiale con la cerimonia di intitolazione del campo da basket al giovane.