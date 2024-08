15 atlete della Polisportiva Albinetana sono partite per Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin per partecipare al Volley Training Camp.

Su invito di Andreas Tamm, allenatore della BBSC Berlin, le ragazze vivranno una settimana di gemellaggio sportivo con la squadra di pallavolo berlinese, con 2 sessioni giornaliere di allenamenti su 4 giorni.

Il gruppo è composto dalle atlete della squadra Blue Jays e della Swallows della Polisportiva Albinetana. La comitiva sarà completata da 4 allenatori, dal vice Presidente della società Roberto Bob Iori e dal vice sindaco del Comune di Albinea Daniele Menozzi. Questa iniziativa accoglie con sé il progetto europeo “Sport For Inclusion” di cui è promotrice la Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia.

Saranno infatti presenti alla trasferta due educatrici-tutor di All Inclusive Sport e il presidente della Fondazione Mauro Rozzi per dialogare e confrontarsi con i gemelli tedeschi in un reciproco scambio di esperienze sul tema dell’inclusione sportiva delle persone con disabilità.

Momento molto significativo inoltre il gemellaggio tra Albinea e Treptow-Kopenick. La mattina di mercoledì 28 Agosto infatti, assieme al Sindaco di Treptow Oliver Igel, Il vicesindaco Menozzi e tutta la delegazione albinetana parteciperanno, alla Cerimonia per l’80° anniversario della morte di Hans Schmidt, in Albineaplatz a Berlino.

Schmidt è la ragione del gemellaggio che lega Albinea con il distretto di Berlino, di cui era appunto nativo il capo telegrafista di stanza a Villa Rossi che, nell’ agosto 1944, fu fucilato insieme ad altri quattro commilitoni, per aver deciso di unirsi ai partigiani.

