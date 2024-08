La Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia con una pattuglia del Distaccamento Castelnovo né Monti, venerdì scorso ha proceduto all’arresto di un cittadino moldavo di 39 anni residente a Bologna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna.

L’arresto è avvenuto alle ore 13:30 di venerdì 23 agosto, a seguito di un controllo effettuato dagli agenti in località Vetto (RE). Dall’esame delle banche dati l’uomo, che si trovava a bordo di un autocarro, è risultato destinatario di una nota di rintraccio di “Cattura per esecuzione ordine di carcerazione”, emessa in relazione a reati di maltrattamenti in famiglia.

Dopo l’accertamento dell’identità presso la locale Questura, è stato confermato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, già notificato al suo difensore. Di conseguenza, lo straniero è stato arrestato per i reati di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori, e accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove dovrà scontare una pena di due anni e due mesi.

L’operazione condotta dalla Polizia Stradale conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro la persona, garantendo la sicurezza e la protezione delle vittime di violenza domestica.