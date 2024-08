In arrivo a Reggio Emilia la quattordicesima edizione del Dinamico, il festival di circo contemporaneo, musica e teatro di strada che si tiene dal 2010 nei parchi di Reggio Emilia: sarà, questa, un’edizione molto più lunga delle scorse, con ben due settimane di appuntamenti al Parco del Popolo, più compagnie e spettacoli e due week end extra fino a fine settembre.

Raddoppia quindi il festival al Parco del Popolo, che inizia venerdì 6 settembre e continua fino al 15 settembre con una programmazione ricchissima di spettacoli, concerti, dj set e laboratori: 9 giorni di festival, 21 spettacoli, 9 concerti e tanto altro. Come sempre, a fianco degli spettacoli, una ricca offerta di spazi e attività collaterali, dal mercatino artigiano a quello bio, dall’area massaggi a quella tarocchi, passando per la serigrafia, i laboratori, il luna park di legno e l’area ristorazione (che offrirà menù diversi durante la settimana e nei week end).

DUE SETTIMANE DI FESTIVAL AI GIARDINI

Si inizia alla grande il 6 settembre con gli spettacoli di Piergiorgio Milano (Fortuna, di cui il 20% del ricavato sarà devoluto a Emergency) e il Circo Zoè che presenta Deserance, uno spettacolo intimo e coinvolgente sull’archetipo del viaggio, mentre in Cavallerizza arriva 2984 del regista e interprete Alessandro Maida. Il Collectif Desfoules porta invece uno spettacolo itinerante – Failles – con incursioni a sorpresa nel parco nelle giornate del 6 e 7 settembre. Gli spettacoli, in replica anche nei giorni successivi, saranno accompagnati dalla possibilità di incontrare e confrontarsi con gli artisti, nelle giornate di sabato 7 e 14 settembre allo Spazio Parade, sempre a Giardini Pubblici. Dopo una piccola pausa lunedì 9, si aggiungono al programma del festival anche lo spettacolo Pino e Pina, un mix di comicità e teatro di figura adatto a tutta la famiglia e Busterbagatelle, una sonorizzazione originale e dal vivo di un corto di Buster Keaton (11, 12, 13 settembre). Per i fan di Buster Keaton imperdibile l’appuntamenti mercoledì 11 settembre alle 20 con BusterKeaton, in collaborazione con il Reggio Film Festival e il Docc di Torino. Venerdì 13 arriva invece il secondo, attesissimo chapiteau: sono i Side Kunst Cirque che presenta lo spettacolo Winter, affiancati nel programma della seconda settimana di festival dalla storica compagnia Las Ninas e il progetto itinerante Botanica Queer e dalla comica, confortevole, musicale cerimonia funebre del trio Las Bobas, direttamente dalla Catalunia. Dopo il successo internazionale torna, a grande richiesta, Bello! della compagnia Cordata FOR/Fabrica C (sabato 14 e domenica 15 settembre) che oltre allo spettacolo offrirà al pubblico un travolgente dj set venerdì 13 allo Spazio Parade. Nell’ambito del progetto solo But Not Alone a sostegno dell’autorialità italiana arriva al Dinamico 2024 Gretel, un magico racconto per bambine e bambini di Clara Storti e il work in progress finalista di Circus Next 2024 Miss Sbarbie di Morgana Morandi. Non potevano mancare i giovani artisti di Flic, la scuola di circo di Torino che presentano uno spettacolo in 6 atti messo in scena da giovani artisti che hanno concluso il percorso di formazione.

Imperdibili anche i laboratori di serigrafia di Laura Peres e il workshop “il femminismo come metodo” condotto da Gaia Vimercati, Ilaria Bessone, Maria Teresa Cesaroni, Elisa Angioni, Annalisa Bonvicini, con la partecipazione di Maristella Tesio.

Ogni giornata di festival è accompagnata da concerti e dj set e dalla possibilità di mangiare buon cibo bio in collaborazione con La Collina, cooperativa agricola. Il programma completo è disponibile su www.dinamicofestival.it

WEEK END DINAMICI

La rassegna di circo contemporaneo continuerà poi per tutti i week end di settembre. Il 20 e 21 settembre ci si sposta a La Collina, a Codemondo, per assistere alla prima nazionale di CLEOLO, di Daniele Sorisi e Magda Clan, una straordinaria performance che si terrà nei campi (ritrovo ore 18:00 nel parcheggio Naturasì). Grande chiusura, come sempre in collaborazione con Aperto Festival e I Teatri, il 28 e 29 settembre con Bauci, della compagnia Quattrox4, un omaggio alle Città Invisibili di Calvino in programma ai Chiostri di San Pietro (biglietti disponibili su: iteatri.re.it).

Il Festival Dinamico è realizzato con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Cultura #RE24 e Fondazione Manodori. Viene organizzato in collaborazione con La Collina, Fondazione I Teatri, Coop. soc. Elfo, Reggio Film Festival, Docc Torino, Api libere. Main Sponsor: Iren, Coopservice, Conad. Sponsor dell’evento: Naturasì, Ecor, Emilbanca, Smeg, LesiGarden.

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili in prevendita su www.dinamicofestival.it.