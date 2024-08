“Spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa”. Con queste motivazioni, un Agente e un Assistente del “Nucleo Cinofili e Antidegrado” della Polizia Locale di Sassuolo sono stati premiati, questa mattina, con un elogio scritto. Il riconoscimento è avvenuto alla presenza del Comandante dott.ssa Rossana Prandi, del Commissario Benedetto Tamassia e del Responsabile di Reparto Ispettore Emilj Ricci.

“Il loro intervento nel sedare una violenta colluttazione tra due persone, sviluppatasi con uso di armi improprie – si legge nell’elogio – è stato determinante per la risoluzione pacifica della diatriba che si è conclusa senza uso di forza alcuna ed assicurando l’incolumità delle parti”.

“Il presidio del territorio passa anche e soprattutto dall’attenzione e dalla sensibilità di chi è in servizio – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – così come hanno fatto gli agenti che non hanno esitato ad intervenire per sedare una rissa che avrebbe potuto sfociare in qualcosa di grave. Grazie agli agenti della Polizia Locale che ogni giorno pattugliano il territorio per osservare, ascolta ed intervenire per il bene della nostra comunità”.

L’episodio è accaduto qualche settimana fa, in pieno centro. L’equipaggio, impegnato nei normali servizi di prevenzione e controllo del territorio, transitando lungo via Stazione notava una violenta lite in atto tra due uomini.

Compresa la gravità della situazione e percepito il pericolo, gli agenti prontamente raggiungevano le parti e riuscivano a bloccare e disarmare uno dei due che nel frattempo aveva impugnato un’arma impropria nel tentativo di colpire il suo contendente.

I due uomini, portati in Comando, venivano denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena.