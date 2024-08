Prenota il calendario della Polizia di Stato, entro il 20 settembre, bastano pochi passaggi:

bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’Unicef”;

in alternativa versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”;

causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2025”;

invia la ricevuta di bonifico/versamento all’indirizzo email: portavoce.bo@poliziadistato.it, specificando nome, cognome e recapito telefonico.

Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

Anche nel 2025 il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali, il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, ed il progetto “School in a box”, di Unicef Italia, che cerca di garantire il diritto all’istruzione anche in contesti di crisi, offrendo strumenti essenziali per l’apprendimento.