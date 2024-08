Guidava ubriaco in via Giardini a Modena, verso le 23.15 della notte tra venerdì 23 e sabato 24 agosto, procedendo a bordo di una Opel Corsa di proprietà del padre, diretto dal centro città verso la periferia.

All’altezza dell’incrocio con via Cardarelli, ha tamponato la Volkswagen che lo precedeva, ferendo il guidatore, un cittadino marocchino residente a Sassuolo che stava percorrendo via Giardini nella stessa direzione, in auto insieme al fratello.

Anziché fermarsi, l’uomo alla guida della Opel, un cittadino modenese di 48 anni, è fuggito dal luogo dell’incidente: la Polizia locale, grazie alle precise indicazioni dei passeggeri dell’automobile tamponata, lo ha intercettato ben presto, già in prossimità dell’intersezione tra viale Italia e viale Corassori.

Proprio in zona, quella stessa notte alcune pattuglie della Polizia locale di Modena stavano svolgendo i controlli contro la guida in stato di ebbrezza, durante i quali sono stati fermati e controllati altri 52 automobilisti.

Fallito il tentativo di fuga, il conducente è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha attestato un tasso alcolemico superiore a 1.5, il triplo del limite consentito (0,5 grammi per litro), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle norme.

La patente gli è stata immediatamente ritirata, e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’orario notturno, si è aggiunta anche quella prevista dall’articolo 189 del Codice della Strada per omissione di soccorso. All’uomo, pertanto, è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, mentre la vettura, che non era di sua proprietà, non è stata interessata da provvedimenti.

Sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a carico dell’uomo (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno.

La persona alla guida dell’altra auto coinvolta nell’incidente è stata trasportata al Pronto Soccorso di Baggiovara, con ferite rivelatesi poi lievi; illeso il passeggero.