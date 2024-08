La straordinaria edizione 2024 delle’ Pastasciutte Antifasciste’ che tra Modena e provincia ha registrato, fino ad ora, una partecipazione senza precedenti di circa 3.000 persone, chiude la stagione con gli ultimi due appuntamenti: venerdì 30 agosto a Formigine e sabato 31 agosto a Sassuolo, portando così a 21 le manifestazioni organizzate su tutto il territorio.

Molta attesa per l’evento di Formigine, che vede la locale Sezione A.N.P.I. al suo debutto nell’organizzare questa importante manifestazione la quale ha ottenuto il patrocinio del Comune di Formigine e il contributo di Coop Alleanza 3.0. L’appuntamento è per venerdì 30 Agosto, alle ore 20:00, presso Villa Benvenuti, via Sassuolo, 6 Formigine. A seguire, la performance musicale del gruppo “Banda POPolare dell’Emilia Rossa” che ha visto la sua genesi il 25 Aprile del 2011 in Piazza Grande a Modena. Un gruppo proletario composto da delegati Rsu Fiom delle più importati fabbriche metalmeccaniche di Modena e da musicisti professionisti.

A Sassuolo, l’appuntamento è per sabato 31 agosto presso il Circolo ARCI Caccia Il Parco in via Padova 7/A. Si inizia alle 18.30 con “Il Coraggio: dall’omicidio di Giacomo Matteotti alle tante storie di chi andò in direzione opposta e contraria” con Giovanni Taurasi (ANPPIA) autore del volume “Le nostre prigioni, storia di dissidenti nelle carceri fasciste”. A seguire, ore 20:00, avrà luogo la cena. L’accompagnamento musicale è a cura di Giovanni Colangelo. L’iniziativa organizzata da A.N.P.I. con lo SPI/CGiL , ARCI, ANPPIA si avvale del patrocinio del Comune di Sassuolo. In caso di maltempo l’appuntamento slitterà al successivo 7 settembre.

Elementi basilari del successo di queste iniziative sono stati sia l’impegno di centinaia di volontari che la collaborazione di tante associazioni culturali, sociali e dei sindacati a dimostrazione della “convinta unitaria volontà antifascista”- come ha dichiarato Vanni Bulgarelli, Presidente Anpi provinciale Modena ETS, precisando che “le pastasciutte non sono dell’Anpi, tuttavia per noi non sono solo incontro e testimonianza, ma attivo impegno politico. Quelle organizzate da Anpi in Provincia di Modena sono cresciute ancora per numero e partecipazione, rispetto alle precedenti edizioni”.

Quest’anno abbiamo anche ricordato gli 80 anni di fondazione dell’ANPI e lo abbiamo fatto rinnovando la domanda di pace e invitando a sottoscrivere per il referendum contro la legge che attua l’autonomia regionale differenziata”.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questi momenti da vivere all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia, democrazia e pace.