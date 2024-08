Periodo di vacanze e con i numeri importanti di partenze e arrivi, l’aeroporto Marconi risulta sempre più appetibile per quanto riguarda il tema sull’abusivismo del servizio taxi. Il mese di agosto ha visto la Polizia Locale mettere a segno diversi interventi a tutela degli utenti e della leale concorrenza.

Un lavoro importante frutto di alcune segnalazioni e dell’attività di controllo svolta in abiti civili dagli agenti del reparto Sicurezza Stradale e della Polizia Commerciale.

Due i taxisti abusivi e un N.C.C. colti in flagrante, che con la solita tecnica di avvicinare turisti stranieri nella zona arrivi dell’aeroporto, offrono passaggi a pagamento in direzione della città.

Due di loro sono stati sanzionati per l’esercizio abusivo di taxi con un importo stabilito dal Prefetto che può arrivare fino a 7.249 euro, oltre alla confisca del veicolo e sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi.

Il terzo conducente invece, è stato sanzionato in quanto NCC abusivo con una sanzione da 173 a 694 euro ed inoltre con la sospensione della carta di circolazione da 2 a 8 mesi e conseguente fermo amministrativo del veicolo.

Tra l’altro, uno dei due sanzionati come taxista abusivo è risultato recidivo, in quanto già sanzionato nel 2019, sempre all’aeroporto Marconi.