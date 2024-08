Conclusi i primi interventi propedeutici del lotto 0 della Linea Verde, dal 29 agosto inizierà la Fase 1 dei lavori in via di Corticella. Oltre a una generale riqualificazione della strada, in questo tratto verrà realizzato un sottopasso riservato alla tranvia in prossimità del passaggio autostradale.

L’assetto del cantiere comporta un restringimento di carreggiata nel tratto indicativamente compreso tra via di Saliceto e via Marziale. La viabilità è consentita in una corsia per senso di marcia con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso.

Per limitare eventuali accodamenti in via di Corticella, saranno temporaneamente inibite le svolte in sinistra in via Giusti, via Carlo Porta, via Marziale per chi percorre via di Corticella in direzione nord, e in via della Croce Coperta, per chi percorre via di Corticella in direzione sud. Sarà sempre possibile accedere alle predette strade sfruttando la rotonda nord dello svincolo tangenziale e la rotonda tra via di Corticella e via Stendhal.

Sarà inoltre inibito l’incrocio tra via di Corticella e via Proni: l’accesso a quest’ultima sarà possibile da via di Corticella in direzione centro Città dal varco, attualmente non percorribile, immediatamente a sud dello scavalco autostradale.

Durante i lavori è inoltre sospesa la corsia riservata in direzione centro nel tratto compreso tra la rotonda Consiglio d’Europa e via Giuriolo, così come sono chiuse le corsie nord e sud di collegamento alla tangenziale nella rotonda Consiglio d’Europa.