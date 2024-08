Sono stati completati i lavori di realizzazione di una bike lane nell’area del Policlinico di Modena, nell’ambito dell’intervento di collegamento tra il Polo Ospedaliero-universitario e il Tecnopolo con il terminal intermodale Gottardi, del valore di 623 mila euro, finanziato con risorse Pnrr.

Il nuovo tratto ciclopedonale in attraversamento al comparto del Policlinico è già utilizzabile e collega via del Pozzo a via Campi, a fianco del percorso riservato ai bus, e ha visto l’abbattimento delle barriere architettoniche e la predisposizione di passaggi laterali all’altezza delle sbarre telecomandate per il transito dei mezzi pubblici.

L’intervento, che complessivamente prevede la realizzazione di 3,650 chilometri di percorsi ciclabili e ciclopedonali prevalentemente monodirezionali, con ricuciture della rete ciclopedonale esistente, ora prosegue con la realizzazione del ciclopedonale su via Braghiroli, dove l’infrastruttura è attualmente assente, e a seguire con l’intervento in via Gelmini, dove il percorso risulta non adeguato. Questi nuovi percorsi saranno tra loro collegati attraverso i percorsi ciclabili esistenti lungo via Campi e via Gottardi. I tratti ciclopedonali verranno raccordati con punti di attraversamento attrezzati in modo da migliorarne la visibilità e sicurezza. Saranno, inoltre, potenziati anche i servizi a corredo dei percorsi, tra cui la sosta protetta delle biciclette.

L’obiettivo dell’intervento, che ha preso il via tra aprile e maggio e arriverà a conclusione la prossima primavera, è quello di creare un collegamento ciclabile e pedonale tra le diverse sedi universitarie dell’area, con particolare riferimento alle aree dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) Policlinico, alle sedi di via Campi e via Vivarelli e al Tecnopolo, oltre alla riconnessione tra queste e il terminal intermodale Gottardi.

Il collegamento tra il Policlinico e il Tecnopolo Gottardi è uno dei due interventi per la mobilità dolce finanziati con risorse Pnrr attualmente in corso: l’altro, del valore di 1 milione 400 mila euro, è relativo alla dorsale di Modena nord, di riconnessione dei servizi universitari in via Cavazza.