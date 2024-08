Apertura straordinaria, domenica prossima 1 settembre, per il Castello di Montegibbio che, dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 sarà aperto per visite guidate gratuite senza prenotazione.

Un’intera giornata al fresco con il pranzo nella corte, alle 12,30, a cui seguirà la “Processione di San Marino” con inizio alle 16,30.

Per concludere la giornata, alle ore 18, “Monte Freak”: drink e snack per un aperitivo alla Corte del Castello di Montegibbio, per una iniziativa che proseguirà tutti i fine settimana di Settembre.