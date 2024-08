I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 43enne e un 39enne albanesi, entrambi domiciliati nello stesso appartamento, a Bologna in via Bonvicini, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio del 26 agosto, durante un servizio di controllo finalizzato alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, i Carabinieri hanno notato uno dei due soggetti (il 39enne) entrare nel condominio e dopo pochi istanti uscire, dallo stesso stabile, un altro soggetto (il 43enne), che si posizionava davanti l’ingresso lasciando il portone aperto.

A quel punto è scattato il controllo: durante l’identificazione i due soggetti assunto immediatamente un atteggiamento nervoso, che ha destato il sospetto dei Carabinieri. Un ulteriore approfondimento, all’interno dei locali dell’appartamento, ha condotto al sequestro di 23 gr circa di “cocaina” e la somma in denaro di 720 euro in contanti, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. I due albanesi sono stati arrestati ed accompagnati, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.