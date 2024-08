La Polizia di Stato di Modena ha denunciato una ragazza italiana di 30 anni per il reato di ricettazione e un cittadino tunisino di 33 anni per il reato di furto.

Nella mattinata di venerdì 23 agosto scorso, personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona Tempio, nel transitare in viale Caduti in guerra, ha notato tre giovani, tra cui una donna, già noti alle forze dell’ordine, che alla vista della Polizia si sono diretti verso l’ingresso del Parco Ducale, con il verosimile intento di eludere un eventuale controllo.

I tre sono stati fermati e identificati. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità della ragazza un portafoglio contenente due bancomat ed una carta d’identità intestati ad altra persona, la quale contattata nell’immediatezza ha riferito di aver subito quella stessa mattina il furto dello zaino e del monopattino, riposti all’interno di un locale di servizio dell’hotel.

Un’immediata attività di indagine, esperita anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere della struttura ricettiva, ha permesso di risalire al 33enne, che si era introdotto di soppiatto nel vano tecnico dell’albergo, approfittando della porta lasciata momentaneamente aperta, per poi allontanarsi con lo zaino e il monopattino.