Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del sottopasso tranviario in via di Corticella all’altezza dello svincolo della Tangenziale, che costituisce il lotto 0 della Linea Verde, il Comune ha pubblicato il progetto che modifica il tracciato della linea tranviaria nel tratto comprendente piazza dell’Unità-via Mazza-via Ferrarese-via Matteotti.

In coerenza con gli indirizzi assunti dalla Giunta lo scorso mese di aprile, all’atto dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera, è stata sviluppata la nuova soluzione progettuale che abbandona la previsione del sottopasso stradale che avrebbe dovuto collegare via Ferrarese a via Bolognese, consentendo il mantenimento di circa 50 alberi presenti lungo tali strade e una cantierizzazione di minore impatto per la zona della Bolognina. La nuova soluzione ha inoltre l’obiettivo di agevolare il rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, dal quale l’opera è finanziata.

Il progetto modificato prevede che la Linea Verde percorra tutta via Matteotti in entrambi i sensi di marcia per poi collegarsi a via di Corticella interessando il corsello di piazza dell’Unità posto sul lato ovest. Su via Matteotti verrà realizzata una fermata aggiuntiva poco sotto via Algardi.

Il resto del tracciato della Linea Verde resta confermato: dal capolinea Sud, posto nel centro di Bologna in via dei Mille, il tracciato interesserà via dell’Indipendenza, via Matteotti, piazza dell’Unità, via di Corticella, via Bentini. via Sant’Anna, via Byron e via Shakespeare, dove saranno realizzati il parcheggio di interscambio e la fermata dei bus extraurbani, per poi raggiungere la Stazione SFM di Corticella. Complessivamente la lunghezza della Linea Verde misura circa 6,9 chilometri, di cui 1,2 chilometri in sovrapposizione con la Linea Rossa, e avrà in totale 17 fermate (2 fermate di capolinea e 15 intermedie).

Anche la Linea Rossa, a seguito di questa variante al percorso della Linea Verde, subirà una lieve modifica del proprio tracciato: mentre da via Matteotti in direzione via della Liberazione e Fiera sarà mantenuto un binario su via Ferrarese, nella direzione opposta la Linea Rossa transiterà su via Mazza (con un solo binario posto sul lato sud della via) per collegarsi alla tranvia Verde posta sul lato ovest di piazza dell’Unità.

Il progetto esecutivo modificato del nodo di piazza dell’Unità viene dunque pubblicato oggi sul Bollettino Unico Regionale, dando così avvio al procedimento per la sua approvazione.

Contestualmente alla pubblicazione del progetto esecutivo del nodo di piazza dell’Unità verrà avviato anche il procedimento espropriativo per alcune proprietà interessate da asservimenti per l’apposizione di nuovi ganci agli edifici necessari a realizzare l’opera o da espropri lungo la linea, a seguito dell’evoluzione subita dal progetto nel passaggio da definitivo ad esecutivo: partiranno quindi le comunicazioni individuali a tutti coloro che risultano proprietari delle particelle interessate.

Dal 28 agosto 2024 al 27 ottobre 2024 sarà possibile formulare osservazioni scritte al Comune di Bologna (via pec o raccomandata). Analogamente, per 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera di comunicazione, i proprietari di una particella interessata da asservimento e/o esproprio potranno a loro volta chiedere informazioni e formulare osservazioni scritte: alla lettera di comunicazione che riceveranno è allegato un volantino contenente tutte le informazioni e i contatti utili a tale scopo.

Le osservazioni che saranno pervenute entro i termini indicate saranno controdedotte: alla delibera che approverà il progetto modificato del nodo di piazza dell’Unità sarà allegato il documento contenente le controdeduzioni.