Alcuni lavori di messa in sicurezza di un immobile privato nel centro abitato di Mazzalasino (al km 4+150) hanno reso necessario chiudere al transito la S.P. 7 “Pratissolo – Felina” nella giornata di sabato 31.08.2024

La Provincia di Reggio Emilia con ordinanza n. 455 del 28/08/2024 ha stabilito che dalle ore 7.00 alle ore 18.00 il transito sarà interrotto. In questo arco di tempo non sarà quindi possibile utilizzare questa arteria stradale per raggiungere Viano e la montagna o per scendere da Viano verso Scandiano.

Apposita segnaletica verrà approntata nel tratto chiuso dalla dalla ditta esecutrice dei lavori, in modo da garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.

Alla fine delle lavorazioni lo stesso tratto stradale sarà riaperto al transito con doppio senso di marcia.

Durante la chiusura, il traffico sarà deviato con le seguenti modalità:

MEZZI DI MASSA PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE COMPRESO I MEZZI ADIBITI A TRAPORTO PERSONE

per chi proviene da Viano diretti a Scandiano: i mezzi di massa a pieno carico SUPERIORE a 3,5 ton COMPRESO I MEZZI ADIBITI A TRASPORTO PERSONE dovranno dirigersi sulla SP 98 direzione Carpineti, indi sulla SS 63 direzione Puianello, successivamente sulla SP 21 direzione Albinea, poi sulla SP 37 direzione Scandiano.

per per chi proviene da Scandiano diretti a Viano: i mezzi di massa a pieno carico SUPERIORE a 3,5 ton COMPRESO I MEZZI ADIBITI A TRASPORTO PERSONE dovranno dirigersi sulla SP 37 direzione Albinea, indi sulla SP 21 direzione Puianello, successivamente sulla SS 63 direzione Carpineti-Felina, poi sulla SP 98 direzione Viano

MEZZI DI MASSA PIENO CARICO INFERIORE A 3,5 TONNELLATE

per chi proviene da Viano diretti a Scandiano: i mezzi di massa a pieno carico INFERIORE a 3,5 ton dovranno dirigersi sulla SP 89 direzione Regnano, indi sulla SP 63 direzione Albinea, successivamente sulla SP 37 direzione Scandiano.