Oltre cento anni di avvincenti rivalità, di emozioni, di passioni travolgenti e ineguagliabili, guidate da un unico obiettivo: conquistare l’insalatiera e lasciarsi rapire dall’inebriante sensazione di salire sul tetto del mondo. Poche competizioni hanno il fascino e la storia della Coppa Davis, la principale manifestazione a squadre nel tennis maschile. Una storia in cui l’Italia lo scorso novembre – dopo un lungo digiuno durato ben 47 anni – è tornata protagonista, bissando in quel di Malaga il trionfo di Santiago del Cile nel 1976.

Un successo specchio del momento d’oro del tennis azzurro, mai così ricco di talenti costantemente protagonisti del circuito professionistico. Con la consapevolezza di essere la nazione da battere, l’Italia è dunque pronta a difendere il titolo. A partire da Bologna.

Per il terzo anno consecutivo, dal 10 al 15 settembre 2024, alla ‘Unipol Arena’ di Casalecchio di Reno andrà in scena la fase a gironi della Coppa Davis. Inserita nel Gruppo A con Olanda, Belgio e Brasile, l’Italia di Capitan Volandri punterà a strappare il pass per le Davis Cup Finals di Malaga, sospinta dall’immancabile entusiasmo del pubblico felsineo.

Oggi a Bologna la conferenza stampa di presentazione dell’appuntamento che è frutto della collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, International Tennis Federation, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna. Un accordo firmato nel 2022 e che porterà la Coppa Davis a Bologna fino al 2026, confermandola come uno degli appuntamenti più prestigiosi della Sport Valley emiliano-romagnola.

Alla conferenza stampa la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, il consigliere della FITP, Raimondo Ricci Bitti, l’assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi e il sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri. Ha coordinato gli interventi Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

I convocati per Bologna

Simone Bolelli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Andrea Vavassori. Questo il quintetto selezionato da Filippo Volandri per il Group Stage bolognese. Un quintetto che, fino a 24 ore prima dell’inizio della competizione, potrà essere modificato dal capitano che potrà effettuare fino a un massimo di quattro cambi.

Questi i convocati delle altre selezioni in gara nel Gruppo A:

Belgio: Zizou Bergs, Jors De Loore, Gauthier Onclin, Sander Gille, Joran Vliengen. Capirano: Steve Darcis.

Brasile: Thiago Monteiro, Flipe Meligeni, Gustavo Heide, Joao Fonseca, Ragael Matos. Capitano: Jaime Oncins.

Olanda: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Wesely Koolhof. Capitano: Paul Haarhuis.

Il programma di gioco

L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arena’ mercoledì 11 settembre, alle ore 15:00, contro il Brasile. Tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15:00, sfiderà l’Olanda.

Il programma dettagliato delle sfide del Gruppo A (Bologna):

Martedì 10 settembre, ore 15: Olanda vs Belgio

Mercoledì 11 settembre, ore 15: Italia vs Brasile

Giovedì 12 settembre, ore 15: Olanda vs Brasile

Venerdì 13 settembre, ore 15: Italia vs Belgio

Sabato 14 settembre, ore 15: Belgio vs Brasile

Domenica 15 settembre, ore 15: Italia vs Olanda

La cerimonia di apertura e il ‘bagno di folla’

La città di Bologna accoglierà ufficialmente le quattro nazionali in gara – Italia, Olanda, Belgio e Brasile – domenica 8 settembre: i campioni impegnati nel Gruppo A della fase a gironi della Coppa Davis e i loro staff parteciperanno alla cerimonia di apertura della competizione che si svolgerà dalle ore 20 alle ore 22 nella splendida e suggestiva cornice di Palazzo Re Enzo. Tutti i tifosi potranno salutare i campioni del tennis che – dalle 19 alle 20 – sfileranno sul ‘red carpet’ che attraverserà Piazza Nettuno.

Le attività dell’Istituto superiore di formazione Roberto Lombardi

L’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” ha in programma diverse iniziative promozionali rivolte ai più giovani. Già a partire da venerdì 6 settembre fino a giovedì 13 settembre tornerà ‘Tennis in Piazza’. Numerosi campi da mini tennis verranno installati in Piazza XX Settembre alle porte del centro di Bologna: come ogni anno, gli istruttori federali saranno a disposizione tutti i giorni per accogliere giovanissimi appassionati e curiosi. Inoltre, ad impreziosire l’appuntamento, il consueto passaggio dei campioni della nazionale, che si presteranno per qualche palleggio, autografi e foto con i giovani tifosi presenti.

In occasione del primo incontro Belgio-Olanda del 10 settembre, poi, la FITP e l’ISF organizzeranno un raduno tecnico per tutte le squadre dell’Emilia-Romagna che hanno partecipato alla Coppa delle Province. Un’iniziativa che coinvolge ragazzini di 8, 9 e 10 anni che avranno l’opportunità non solo di assistere agli incontri e di vedere gli allenamenti della squadra italiana, ma potranno anche utilizzare un campo che verrà allestito fra il Centrale e quelli di allenamento. È stata inoltre indirizzata una lettera a tutte le scuole di tennis, padel e beach tennis, con una promozione straordinaria che permetterà di acquistare i biglietti per tre delle sei sfide di Bologna (quelle che non coinvolgono l’Italia) a un prezzo di grande favore.

Sempre a Casalecchio di Reno è stata organizzata la ‘Notte verde del tennis’, col verde pensato per richiamare i colori del brand della Davis. Il 13, 14 e 15 saranno allestiti nel centro di Casalecchio campi da minitennis per permettere di giocare a tutti i bambini della città.