Agenzia Mobilità comunica che, a decorrere da lunedì 2 settembre 2024 sarà apportata una revisione ai servizi urbani di trasporto pubblico locale. In particolare, viene estesa la vigenza dell’orario invernale al periodo compreso tra il 2 settembre ed il 30 giugno, che permetterà di avere un orario stabile per 10 mesi, consentendo a residenti e turisti di utilizzare il trasporto pubblico con più facilità, senza modifica di orari legati al calendario scolastico.

Le principali modifiche apportate ai servizi urbani, oltre alla revisione di alcune frequenze, riguardano la linea 10, per la quale viene attivato un nuovo instradamento con tragitto presso la zona della croce verde e le linee Minibù M e H, che vengono unificate per permettere un collegamento diretto dalla stazione AV Mediopadana all’ospedale e consentire l’utilizzo, sull’intera linea, dei titoli di viaggio gratuiti dai parcheggi scambiatori di Piazzale Lari e Parcheggio Luxemburg.

Tra le modifiche, anche il ripristino del collegamento alla stazione Mediopadana con la a linea 9 e l’ampliamento dei servizi della linea 4 con la zona industriale di Via Mazzacurati.

La revisione dei servizi in parola deriva dalla necessità di garantire una maggiore stabilità nell’erogazione dei trasporti per l’utenza, nonché rispondere alle richieste avanzate dal gestore, SETA S.p.A., di rivedere l’organizzazione degli stessi a causa della carenza di personale, una criticità registrata a livello nazionale e tuttora persistente.

Per tali ragioni, Agenzia Mobilità ed il Comune di Reggio Emilia hanno condiviso di adottare le modifiche che entreranno in vigore dal prossimo 2 settembre, con l’obiettivo di fornire, con le risorse disponibili, un servizio regolare e rispondente alle esigenze della comunità. Sarà apportata una revisione alle frequenze di alcune linee, salvaguardando le corse utilizzate da studenti e lavoratori pendolari. Le frequenze saranno gradualmente modificate ed aggiornate al corrispondente ripristino dei livelli standard di organico di personale del gestore. Quest’ultimo ha fornito garanzie ad Agenzia ed al Comune capoluogo di ripristino dell’organico conducenti entro la primavera 2025.

“Si tratta di un ottimo risultato quello raggiunto da Agenzia per la Mobilità nel mantenere un buon servizio di trasporto per la cittadinanza nonostante il perdurare delle difficoltà dell’azienda nel reperimento degli autisti” – ha sottolineato il sindaco di Reggio Marco Massari – “In particolare questo nuovo orario non apporterà modifiche alle ore di punta per studenti e lavoratori e al contrario porterà nuovi servizi nelle aree industriali e migliorerà ulteriormente il collegamento con la Mediopadana, che sarà servita da tre diverse linee”.

A decorrere dal 16 settembre p.v. saranno attive anche le corse scolastiche dedicate.

L’aggiornamento delle tabelle orarie alle fermate sarà, come di consueto, effettuato e completato nei giorni immediatamente precedenti/successivi l’entrata in vigore del servizio.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it, contattare il call center SETA 840.000.216 o il numero di whatsapp 334 2194058.