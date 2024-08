In occasione del festivalfilosofia 2024, dedicato a “psiche”, il Comune di Sassuolo è lieto di presentare il progetto Tiles di Kensuke Koike.

L’installazione, a cura di Martina Di Toro e promossa dal Servizio Eventi Culturali del Comune di Sassuolo, sarà esposta presso Paggeria Arte&Turismo (piazzale Della Rosa, Sassuolo) durante i tre giorni del festivalfilosofia, da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2024. L’inaugurazione si terrà venerdì 13 settembre alle ore 19.30 alla presenza dell’artista.

La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie al partner tecnico Ceramiche Marca Corona.

“Una mostra unica nel suo genere capace di coniugare la fotografia, l’arte e la produzione ceramica per creare qualcosa di innovativo, che induce a una riflessione sul tema delle immagini a cui siamo sottoposti costantemente nel quotidiano e si collega con il tema del festival filosofia entrandone a pieno titolo nel ricco programma – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – Un ringraziamento all’Artista, al Servizio Eventi Culturali del Comune di Sassuolo ed a Martina Di Toro che ha curato tutto nei minimi dettagli. Un ringraziamento particolare va, soprattutto, a Ceramiche Marca Corona che non è solamente il partner tecnico della mostra ma, da sempre, un punto di riferimento per le attività culturali del territorio”.

La cifra stilistica di Kensuke Koike è la manipolazione di immagini fotografiche: lavorando su vecchie foto o cartoline d’epoca, spesso primi piani, l’artista interviene scomponendo l’immagine e dandole un effetto paradossale. Il risultato sembra il ritratto di una proiezione dell’inconscio, inquietante e ironica.

Questa installazione, dedicata alle infinite frammentazioni dell’essere, pone al centro dell’azione i visitatori, che vengono chiamati a interagire con l’opera e con lo spazio espositivo, così da interrogarsi sul concetto di identità, sulla sua integrità o scomposizione.

Per questa mostra l’artista ha scelto di lavorare con la ceramica, materiale per eccellenza del territorio sassolese, coniugandola con le photos trouvées che da sempre caratterizzano la sua produzione artistica. Ha così dato nuova vita a delle “identità”, che altrimenti sarebbero andate perdute tra album di famiglia dimenticati e mercatini d’antiquariato.

Per l’occasione verranno inoltre proiettate alcune opere fotografiche e audiovisive dell’artista, che giocano con il concetto di identità e relazione.

Kensuke Koike (Nagoya, Giappone, 1980) è un artista visivo. Vive a Venezia e lavora con fotografia, collage e scultura. Grazie al suo sguardo surreale, reinventa le immagini ritrovate, trasformandole in oggetti curiosi e sorprendenti, che rivelano humour, curiosità, assurdità e inaspettata bellezza. Ha esposto i suoi lavori in gallerie nazionali e internazionali, la Postmasters Gallery, NYC, USA; The Photographer’s Gallery, London, UK; IMA Gallery, Tokyo, Japan, tra le altre.

www.kensukekoike.com / https://www.instagram.com/kensukekoike

Kensuke Koike

Tiles

A cura di Martina Di Toro

Sede: Paggeria Arte&Turismo – Piazzale della Rosa, Sassuolo (MO)

Inaugurazione: Venerdì 13 settembre ore 19.30 alla presenza dell’artista

Visita guidata con l’artista: sabato 14 settembre ore 17.30

Orari: Venerdì 13 settembre ore 9.00 – 22.00, Sabato 14 settembre ore 9.00 – 22.00, Domenica 15 settembre ore 9.00 – 21.00

Per informazioni

Comune di Sassuolo – Servizio Eventi Culturali

0536 880 885/980 | cultura@comune.sassuolo.it