Prosegue a San Felice sul Panaro “Sportivamente” la 411° edizione della fiera di settembre che si concluderà martedì 3 settembre. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, vede quest’anno il coinvolgimento delle società sportive cittadine ed è incentrata in particolare sul rapporto tra sport e tempo libero. Tanti gli appuntamenti della manifestazione, senza scordare il luna park che come sempre è in piazza del Mercato.

Sabato 31 agosto alle 9, presso il parco Calvino in zona Conad, “È l’amore che nutre”, attività di Yoga-Pilates per mamma e bimbo. Dalle 9 alle 24 torneo di padel in piazza Matteotti. Dalle 15 alle 17, presso il laghetto Del Monte, gara pierin pescatori “Trofeo Cesare Benatti”. Alle 17.30, parco di Villa Ferri (ingresso lato nord), battesimo della sella con Cavalchiamo. Ancora alle 17.30 presso l’asilo Caduti per la Patria, “L’asilo in fiera”. Dalle 19 alle 22.30 nel parco Castello, esibizione di boxe, mentre dalle 19 alle 23, in viale Campi, esibizione di pallavolo “Palleggiando sotto la Rocca”. Dalle 20 alle 23, parco Marinai, esibizione di tennis tavolo. Dalle 20 alle 23 in viale Campi esibizione di atletica. Alle 20 apriranno i ristoranti della fiera: ristorante “Mazzini” in via Mazzini, stand gastronomico “Don Bosco” con stand biliardini in viale Campi, Street Food “La Frittelleria” in via Mazzini (sede Pro Loco, aperto dalle 19) e Street Food asiatico in viale Campi. Alle 20 sbaracco dei commercianti e sempre alle 20 in Largo Posta, tombola sotto le stelle. Alle 21, in viale Campi, esibizione di tennis, mentre alle 21.30 in piazza Castello, concerto dei Branco Band. Come sempre in occasione della fiera, il mercato di lunedì 2 settembre si svolgerà in piazza Italia.