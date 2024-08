L’Amministrazione comunale ha incontrato le famiglie che abitano in via Peschiera, al civico 22 e 26. Lo stabile, di edilizia residenziale pubblica, ha la necessità di un’importante e radicale opera di ristrutturazione, che non permette alle famiglie di continuare ad occuparlo.

Pertanto l’Amministrazione, in accordo con Acer, ha trovato nuove collocazioni adeguate alle esigenze dei singoli nuclei familiari. L’assessore Maria Savigni, insieme ai responsabili di Acer e i tecnici dell’Amministrazione, ha illustrato la necessità di procedere allo svuotamento dello stabile, e ha proposto le nuove collocazioni.

Le famiglie saranno accompagnate nel sopralluogo alle nuove residenze, e saranno assistite sia nelle pratiche di trasferimento delle utenze, sia nel trasloco, che sarà fatto a costo dell’Amministrazione e con il supporto dei servizi sociali.

“Lo stabile – afferma l’Assessore – aveva da tempo evidenziato importanti criticità, che ora ci impongono questa decisione. Non è facile imporre a dei nuclei familiare un trasferimento obbligato, però non potevamo rimandare questi traslochi, che saranno completati entro il mese di settembre. Abbiamo garantito a tutte le famiglie una collocazione che fosse in linea con le loro esigenze, e i servizi comunali, insieme ad Acer, forniranno l’aiuto necessario”.