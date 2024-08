Poco dopo le 2.30 di oggi 31 agosto 2024, incidente stradale a Montecchio Emilia, in Via Curiel. Lo scontro, avvenuto tra due autovetture, ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di assistenza sanitaria, che sono giunti sul posto in codice giallo. In loco anche i carabinieri allertati dai sanitari, che hanno eseguito i rilievi di legge necessari per il sinistro.

L’incidente ha coinvolto una Fiat 500 condotta da un 20enne di Parma e una Volkswagen Polo, guidata da una 27enne sempre di Parma. Quest’ultima è stata trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Le esatte cause sono al vaglio dei carabinieri di Quattro Castella.